الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري والجونة يتأهلان لربع نهائي كأس الرابطة.. والبنك والمقاولون يودعان

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

حقق فريق المصري البورسعيدي، فوزا مهما على حساب الجونة، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة والأخيرة، بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة على التوالي (موسم 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا للمصري، محمد الشامي، في الدقيقة الـ40 من زمن الشوط الأول، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين مرمى أحمد مسعود حارس الجونة.

وفي الدقيقة الـ45، يضيف ميدو جابر، ثاني أهداف النسر البورسعيدي، من عرضية زميله أمادو جولدي.

بينما سجل هدف الجونة الوحيد، محمد الصباحي في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة واصل المصري، تربعه على قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جعلته يخطف بطاقة العبور إلى دور الثمانية رسميا بكأس رابطة الأندية المحترفة.

أما الجونة يظل عند 4 نقاط في المركز الثاني، إلا أن الفريق الساحلي يرافق النسر البورسعيدي، في بلوغ ربع النهائي كأس الرابطة، وذلك بفارق المواجهات المباشرة بينه وبين البنك الأهلي.

وفي السياق ذاته، حقق البنك الأهلي، فوزا غير مجدي على حساب المقاولون العرب، بهدف نظيف، لكنه لم يشفع للفريق من أجل المرور لدور الثمانية، ليودع المسابقة برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ذئاب الجبل عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

سجل هدف البنك الأهلي الوحيد، إبراهيم حسن في الدقيقة الـ90+6، من عمر اللقاء.

وكان المصري بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي. 

خط الوسط: عمرو موسى، أمادو با، ميدو جابر، الياس الجلاصي، سمير فكري.

خط الهجوم محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من.. عصام ثروت، الناشئ إبراهيم ناجي، الناشئ محمد فوزي جاد، يوسف الجوهري، إسلام عطية، حسام جريشة، فرانك إيتوجا، ليستويل امانكونا.

 

بينما كان تشكيل الجونة التالي..

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد عبدالرسول وعبدالله هاشم، وأحمد شوشه وأليو جاتا.

خط الوسط: نور السيد ومحمد الدوغني، وأشرف مجدي ورضا صلاح.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا وحسام إيفونا.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. محمد عماد عبد القادر وجبريل شيكودي، ومحمد الصباحي وصبحي سليمان، وعبدالفتاح شتا وكمال أبو الفتوح، وإمانويل لاكي ومازن ياسر.

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رسالة من كامل أبو علي لجماهير المصري البورسعيدي

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