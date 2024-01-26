كأس الرابطة.. المصرى يواجه الجونة والمقاولون يستضيف البنك الأهلى

تقام في الرابعة مساء اليوم مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة الرابعة بالدور الأول لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية حيث يستضيف المقاولون فريق البنك الأهلي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ويلتقي المصري مع الجونة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر المصري والجونة المجموعة الرابعة ولكل منهما أربع نقاط يليهما المقاولون والبنك الأهلي ولكل منهما نقطة واحدة.

المصري والجونة الأقرب للتأهل

ويتأهل المصري والجونة معا للدور ربع النهائي في حالة انتهاء مباراتهما بالتعادل دون انتظار نتيجة مباراة المقاولون والبنك الأهلي كما يتأهل المصري والجونة في حالة فوز أحد الفريقين وانتهاء مباراة المقاولون والبنك الأهلي بالتعادل.

المقاولون والبنك الأهلي في انتظار معجزة

ويحتاج المقاولون للتأهل للدور ربع النهائي للفوز على البنك الأهلي وهزيمة الجونة أمام المصري وفي هذه الحالة يتساوى المقاولون والجونة في رصيد أربع نقاط ويتم الاحتكام لفارق الأهداف بعد تعادلهما في المواجهة المباشرة بينهما بهدف لكل منهما وقبل مباراتي اليوم سجل الجونة أربعة أهداف ودخل مرماه هدفان بينما سجل المقاولون هدفا واحدا ودخل مرماه هدفان وبالتالي إذا خسر الجونة أمام المصري بهدف سيكون المقاولون مطاليا بالفوز على البنك الأهلي بفارق ثلاثة أهداف.

وفي حالة فوز المقاولون على البنك الأهلي وهزيمة المصري أمام الجونة يتساوى المقاولون والمصري في رصيد أربع نقاط ويتأهل المصري للدور ربع النهائي لفوزه على المقاولون في المواجهة المباشرة بينهما بهدف دون رد.

في المقابل يحتاج البنك الأهلي للفوز على المقاولون وهزيمة المصري أمام الجونة وفي هذه الحالة يتساوي المصري والبنك الأهلي في رصيد أربع نقاط ويحتكمان لفارق الأهداف نظرا لتعادلهما في المواجهة المباشرة بينهما بهدفين لكل منهما وقبل مباراتي اليوم سجل المصري ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدفان وسجل البنك الأهلي ثلاثة أهداف واهتزت شباكه خمس مرات لذلك في حالة هزيمة المصري أمام الجونة بهدف سيكون البنك الأهلي مطالبا بالفوز على المقاولون بثلاثة أهداف.

يدير المباراة المقاولون والبنك الأهلي الحكم طارق مجدي ويساعده خالد حسين ومحمود عبد السميع ومعهم أسامة إسماعيل حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة المصري والجونة الحكم محمود وفا ويساعده محمد محمود لطفي وعمرو جمعة ومعهم محمد التابعي الغازي حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.