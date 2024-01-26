التشكيل الرسمي لمباراة الجونة والمصري بكأس رابطة الأندية

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، بكأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة الجونة والمصري بكأس الرابطة

ويواجه الجونة نظيره المصري البورسعيدي، بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام مرحلة المجموعات، بكأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024).

تشكيل الجونة لمواجهة المصري بكأس رابطة الأندية

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد عبدالرسول وعبدالله هاشم، وأحمد شوشه وأليو جاتا.

خط الوسط: نور السيد ومحمد الدوغني، وأشرف مجدي ورضا صلاح.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا وحسام إيفونا.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. محمد عماد عبد القادر وجبريل شيكودي، ومحمد الصباحي وصبحي سليمان، وعبدالفتاح شتا وكمال أبو الفتوح، وإمانويل لاكي ومازن ياسر.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والمصري بكأس الرابطة

تنقل مباراة الجونة والمصري البورسعيدي، في ختام مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية للفريقين، عبر أحدى قناتين أون تايم سبورت.

تشكيل المصري أمام الجونة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي.

خط الوسط: عمرو موسى، أمادو با، ميدو جابر، الياس الجلاصي، سمير فكري.

خط الهجوم محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من.. عصام ثروت، الناشئ إبراهيم ناجي، الناشئ محمد فوزي جاد، يوسف الجوهري، إسلام عطية، حسام جريشة، فرانك ايتوجا، ليستويل امانكونا.

ويغيب عن اللقاء كل من الثلاثي إيزي إيميكا وفخر الدين بن يوسف ومحمد دبش بسبب الإصابة ، محمود حمادة لتواجده ضمن قائمة المنتخب الوطني المشارك حاليا في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار، وأحمد عيد لتواجده بمعسكر المنتخب الأوليمبي المقام بدولة الإمارات بالإضافة إلى الثنائي حسين السيد وحسن علي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، الجزائري غيلاس قناوي بسبب تواجده في الجزائر لإنهاء بعض ارتباطاته الخاصة والمتعلقة بأداء الخدمة العسكرية في بلاده.

ويدير مباراة المصري والجونة، محمود وفا حكم ساحة، ويساعده محمد محمود لطفي وعمرو جمعة، ومعهم محمد التابعي الغازي حكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

ويتقاسم فريقا الجونة والمصري البورسعيدي، قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط لكليهما، بينما يحتل المقاولون العرب والبنك الأهلي، المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة يتيمة.