"تذكرتى" تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مبارة مصر وتنزانيا

أعلنت شركة “تذكرتي” فتح باب الحجز لمباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2024 التى تنطلق فعالياتها يوم 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

وتقام مباراة تنزانيا يوم الاحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، وهى البروفة الوحيدة لمنتخب مصر قبل بدء مشاركاته فى بطولة أمم افريقيا بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير الجارى.

ويواصل المنتخب الوطنى تدريباته اليومية على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة جميع اللاعبين، استعدادا لمواجهة تنزانيا يوم الأحد المقبل فى البروفة الودية الوحيدة للفراعنة استعداد لخوض غمار "كان 2023"، حيث يسعى منتخب مصر للمنافسة على اللقب الأفريقى الذى خسرها فى البطولة الاخيرة أمام السنغال بضربات الجزاء الترجيحية.

وشهد مران المنتخب الوطنى اليوم الخميس، انضمام محمد صلاح نجم الفراعنة، بعد حصوله على قسط من الراحة السلبية عقب خوض اخر مباراة له مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد والتى انتهت بفوز الليفر بنتيجة 4-2، حيث يجهز لاعبو الفراعنة لعمل احتفالية خاصة بنجم فريق ليفربول وقائد الفراعنة بعد تخطيه حاجز ال 150 هدف.

حرص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على عقد جلسة خاصة مع مروان عطية لاعب وسط الاهلى على هامش مران أمس الذى خاضه الفراعنة والذى أقيم على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، فى محاولة من جانب فيتوريا لتجهيز مروان عطية لقيادة خط وسط الفراعنة فى بطولة أمم فريقيا التى تنطلق فعالياتها يوم 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

وتضمنت كلمات فيتوريا للاعب وسط الفراعنة كيفية بناء الهجمات والتنوع عن طريق الجناحين، حيث اعتبر فيتوريا أن قوة الجناحين سواء محمد صلاح فى اليمين أو محمود حسن تريزجية وعمر مرموش فى اليسار، هو ابرز ما يميز منتخب مصر ومن ثم فلابد من استغلال هذه الميزة لترجيح كفة منتخب مصر على باقى المنافسين.