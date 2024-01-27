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مصر

رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024.. والأوراق المطلوبة

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

زاد البحث عن رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 من قبل مئات الألاف من طلاب الصف الثالث الثانوي بمعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية وأولياء أمورهم حيث تتيح الاستمارة استخراج رقم جلوس للطالب وحضورامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

يستطيع الطلاب استخدام رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والذي أتاحه قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب لتسجيل بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر رابط استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل استمارة الامتحانات.
  • تحديد الشعبة الدراسية ومحافظة الإقامة.
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته بدقة في الخانات المطلوبة.
  • تسجيل المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وفقا لشعبته الدراسية.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة لتسجيل الاستمارة.
  • إدخال وسيلة تواصل بالطالب (بريد إلكتروني، رقم هاتف المحمول).
  • الضغط على كلمة حفظ.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وتكلفة تحريرها

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024.. وآخر موعد للتسجيل

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

تتلخص الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية فيما يلي:-

  • عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها الاسم رباعي.
  • شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة لم يمر على استخراجها أكثر من شهر.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • استخراج بيان رسوب حديث للطالب المعيد للعام (الراسب).
  • الدمغة المقررة ملصقة على الاستمارة.
  • الضغط على كلمة حفظ عقب التأكد من كافة البيانات المسجلة.
  • طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة المقيد بها الطالب ممهورة بتوقيع ولي الأمر.

يتم تشكيل لجنة مخصصة في كافة المعاهد الأزهرية لمراجعة البيانات المسجلة في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات للتأكد من صحة البيانات المسجلة وفي حالة عدم وجود بيان غير واضح للطلاب يتم اختار بتصحيح الأخطاء.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024.. وآخر موعد للتسجيل

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آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وتكلفة تحريرها

أخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2023-2024

خصص قطاع المعاهد الأزهرية الفترة من يوم 14 يناير وحتى يوم 14 فبراير لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية والتي يتم من خلالها استخراج رقم جلوس الطلاب وتحديد أماكنهم في اللجان بكافة المعاهد الثانوية 2023-2024.

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