الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024.. وآخر موعد للتسجيل

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024 محور اهتمام مئات الآلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري في محافظات الجمهورية لكونها خطوة مهمة مؤهلة لدخول الطلاب الامتحانات النهائية لهذا العام 2023 _ 2024 عقب إعلان قطاع المعاهد الأزهرية تفعيل الموقع الإلكتروني لتسجيل بيانات الطلاب.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

يبحث الطلاب عن رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024 والذي فعله قطاع المعاهد الأزهرية لاستقبال بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يسجل الطالب (الاسم رباعي، الرقم القومي، شعبته الدراسية، المواد التي يدرسها بالتفصيل، محافظة الإقامة، المعهد المقيد به الطالب،...).

ويتم فحص الاستمارات من خلال اللجنة المخصصة لذلك وإخطار أي طالب يوجد خطأ في استمارته المسجلة لتعديل المعلومات الواردة أو استكمال أي أوراق ناقصة لتسجيل الاستمارة  المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية.

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تنبيه مهم من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

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آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

حدد قطاع المعاهد الأزهرية الفترة من يوم 14 يناير الجاري وحتى يوم 14 فبراير 2024 لاستقبال بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي الحالي 2023/2024 عبر الموقع الإلكتروني السابق ذكره حيث يمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الأزهر من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات طلاب 3 ثانوي.

تحديد الشعبة الدراسية للطالب (علمي، أدبي).

إدخال بيانات الطالب بدقة.

تحميل الأوراق اللازمة لتسجيل الاستمارة.

تسجيل وسيلة تواصل مع الطالب ( بريد إلكتروني، رقم هاتف محمول).

الضغط على كلمة حفظ.

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«التعليم» تعلن محظورات امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان وتعممها على المدارس

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الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2024

تتلخص الأوراق اللازمة لتسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الثانوية الأزهرية فيما يلي:-

عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب.

شهادة ميلاد مميكنة لم يمر على استخراجها أكثر من 3 شهور.

صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

استخراج بيان رسوب للطلاب المعيدين للعام.

يقوم مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة في كشف 2 ج في الملاحظات.

 

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رابط استمارة الثانوية العامة 2024

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