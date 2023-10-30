منطقة مطروح الأزهرية تنظم مسابقة اختراق الضاحية لطلاب المرحلة الثانوية

نظمت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، مسابقة اختراق الضاحية للمرحلة الثانوية، فى إطار برنامج المسابقات الرياضية الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد الشيخ عبد العظيم سالم، أن سباق اختراق الضاحية شهد مشاركة قوية وجيدة من الطلاب وكان التنافس حاضرًا من الجميع للحصول على المركز الأول، مقدمًا الشكر والتقدير لإدارة رعاية الطلاب وقسم التربية الرياضية بالمنطقة، علي مابذلوه من جهد في إنجاح منافسات اليوم وخروجها بالمستوى الذي يليق بمكانة الأزهر الشريف.

مراكز سباق اختراق الضاحية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن المركز الأول حصل عليه الطالب محمود صابر محمود، معهد بنين مطروح، والمركز الثاني، الطالب رياض طاهر مختار، معهد بنين الضبعة، بينما حصل على المركز الثالث، الطالب عبد الحليم طارق، معهد بنين الحمام، والمركز الرابع الطالب عبد الله محمد البيلي، معهد بنين مطروح النموذجي، والمركز الخامس، الطالب محمود محمد، معهد بنين الضبعة.

وفى سياق آخر، كان قد أطلقت إدارة التعليم النموذجي بمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي "اكتشف" لتنمية المهارات العلمية والتكنولوجية، لتلاميذ الصفوف (الرابع - الخامس - السادس) بمدرسة مطروح النموذجية الابتدائية، والذي يستمر لمدة 4 أشهر.

تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية

يهدف البرنامج إلى تنمية وعي التلاميذ بالمهارات العلمية والتكنولوجية، وتنمية مهارات التفكير، وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة العلمية والتكنولوجية، فضلًا عن الألعاب التعاونية والأنشطة اللاصفية والزيارات الميدانية التي يقوم بها التلاميذ.

وينفذ "نادي العلوم" بمدرسة مطروح النموذجية الأنشطة المختارة تحت إشراف نادية مهني، مسؤولة البرنامج، وذلك بمعايير العلوم التي يدرسها التلاميذ في تلك المراحل الابتدائية، كما يوفر النادي فرصًا للتلاميذ للتطبيق العملي ولإنماء المهارات المكتسبة من المناهج الدراسية.