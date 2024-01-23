الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«التعليم» تعلن محظورات امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان وتعممها على المدارس

امتحانات
امتحانات

 

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بعض المحظورات التى يجب على طلاب الثانوية العامة تنفيذها خلال الامتحانات والتى تنطلق فى يونيو المقبل، وعممت الوزارة منشورا على المدارس الثانوية  بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار الاستعداد لانطلاق لمارثون الثانوية العامة، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم توقيع إقرار على طالب الثانوية بعدم استخدام الموبايل داخل اللجان. 

وسوف يتم توقيع الاقرار أثناء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة وهو اقرار عدم حيازة التليفون المحمول أثناء أداء الامتحان ونبهت تنبيها شديدا علي المديريات والمدارس الثانوية أن الطالب سيتعرض لعقوبة الحرمان من الامتحان حال حيازته للتليفون المحمول سواء استخدمه فى الغش أو لم يستخدمه.

اقرا أيضًا

txt

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

وترصد “الدستور” خلال السطور المقبلة عددا من المحظورات التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجاءت كالتالى"  

-يمنع على طلاب الثانوية العامة الإجابة فى كراسة الأسئلة.

-يتم الإجابة فى كراسة البابل شيت والورقة المخصصة للأسئلة المقالية.

-يحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان.

-يحظر التأخر على موعد بدء لجنة الامتحان أكثر من 15 دقيقة.

- يحظر على الطالب القيام بأى أعمال شغب.

-يحظر على الطالب القيام بأى محاولة غش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ورفعها على مواقع الغش أو جروبات الغش.

-يمنع على الطالب ترك كراسة البابل شيت أو الإجابة فارغة دون كتابة.

-يحظر ترك اى علامات داخل كراسة الإجابة تظهر شخصية أو هوية الطالب.

-يجب على الطالب تظليل الدائرة بالكامل الدالة على الإجابة الصحيحة فى كراسة البابل شيت وحظر تظليل جزء منها.

 

 

 

امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة ‎ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم , موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة , برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة

مواد متعلقة

بدء تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري في نطاق حي مصر القديمة

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

أزمة جديدة تهدد بنهاية مشوار على معلول مع الأهلى

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهي؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى