«التعليم» تعلن محظورات امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان وتعممها على المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بعض المحظورات التى يجب على طلاب الثانوية العامة تنفيذها خلال الامتحانات والتى تنطلق فى يونيو المقبل، وعممت الوزارة منشورا على المدارس الثانوية بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار الاستعداد لانطلاق لمارثون الثانوية العامة، كما أعلنت الوزارة أنه سيتم توقيع إقرار على طالب الثانوية بعدم استخدام الموبايل داخل اللجان.

وسوف يتم توقيع الاقرار أثناء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة وهو اقرار عدم حيازة التليفون المحمول أثناء أداء الامتحان ونبهت تنبيها شديدا علي المديريات والمدارس الثانوية أن الطالب سيتعرض لعقوبة الحرمان من الامتحان حال حيازته للتليفون المحمول سواء استخدمه فى الغش أو لم يستخدمه.

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وترصد “الدستور” خلال السطور المقبلة عددا من المحظورات التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجاءت كالتالى"

-يمنع على طلاب الثانوية العامة الإجابة فى كراسة الأسئلة.

-يتم الإجابة فى كراسة البابل شيت والورقة المخصصة للأسئلة المقالية.

-يحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل لجنة الامتحان.

-يحظر التأخر على موعد بدء لجنة الامتحان أكثر من 15 دقيقة.

- يحظر على الطالب القيام بأى أعمال شغب.

-يحظر على الطالب القيام بأى محاولة غش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ورفعها على مواقع الغش أو جروبات الغش.

-يمنع على الطالب ترك كراسة البابل شيت أو الإجابة فارغة دون كتابة.

-يحظر ترك اى علامات داخل كراسة الإجابة تظهر شخصية أو هوية الطالب.

-يجب على الطالب تظليل الدائرة بالكامل الدالة على الإجابة الصحيحة فى كراسة البابل شيت وحظر تظليل جزء منها.