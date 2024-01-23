الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري في نطاق حي مصر القديمة

بدء أعمال الهوية
بدء أعمال الهوية البصرية بحي مصر القديمة

تفقد اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة واللجنة المشكلة لتنفيذ أعمال الهوية البصرية بوزارة الإنتاج الحربي بالنزول ومعاينة الطريق الدائري بقطاع شرق النيل لتنفيذ أعمال الهوية البصرية للطريق الدائري.

وأشار رئيس حي مصر القديمة أن أعمال الهوية البصرية تعتمد بشكل رئيسى على خلق رؤية عصرية لأعمال التنسيق العام طبقا للتوجيهات المستمرة في هذا الشأن وتعليمات مجلس الوزراء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية بالاشتراك مع استشاري ومهندسي المشروع من شركة الانتاج الحربي وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري  وحضور مهندسي منطقة الإسكان بحي مصر القديمة المهندسة سهام مدير منطقة الإسكان والمهندس سامح مجدي مدير التنظيم.

وكان عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بحضور اللواء عبد التواب محمد رئيس حى دار السلام واللواء احمد محمد يوسف مدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبيةو  المهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني والمهندس اشرف فوزي المشرف العام بجامعة عين شمس واستشاري ومهندسي المشروع من شركة الانتاج الحربي وممثل الهيئة العامة للطرق والكباري وادارة المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وسكرتيري ومديري ادارات الاسكان بالاحياء المعنية لاستكمال مناقشة اعمال التطوير وتحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بنطاق احياء المنطقة الجنوبية.  

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ان خطة العمل تتضمن تحسين الصورة البصرية لتشمل تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومعالجة واجهات المبانى السكنية المطلة على الطريق الدائرى، والذي سيأتي من خلال تكامل جهود فريق العمل المشترك وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد وعبر مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال.

 

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الهوية البصرية بدء تطوير حي مصر القديمة جنوب محافظة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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