نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعاتها الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لاحياء المنطقة الجنوبية للعام المالي الحالي 2023-2024 من خلال متابعة نسب التنفيذ بصورة مستمرة، ومقارنة النسب عبر الخطة الزمنية المعدة لاستعراض نسبة التقدم طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

استعراض موقف مشروعات الرصف والإنارة وتدعيم الوحدات المحلية

واستعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية موقف كل من مشروعات الرصف والإنارة وتدعيم الوحدات المحلية والاحتياجات عبر تحديد الاعتماد المالي لها ونسبة المنصرف الى جانب التعرف على نسبة تقدم الاعمال من خلال عرض تقديمي للمشروعات التي تم تنفيذها على ارض الواقع والمستخلصات المالية طبقا للشركات التي تم اسناد الاعمال اليها.

ضرورة الاسراع في نهو الاعمال طبقا للمواصفات القياسية

واكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة الاسراع في نهو الاعمال طبقا للمواصفات القياسية والفنية وتسخير كل الجهود لخروج الاعمال بالشكل اللائق، وشددت على متابعة المشروعات بمواقعها وإبداء كافة الملاحظات عبر التنسيق بين مديري الطرق بالاحياء وفريق العمل والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

حيث تم استعراض الاعمال التنفيذية بشارع لؤلؤ الفارسي والبقلي وشارع الوراقي وصبحي الطحاوي بنطاق حي الخليفة وتركيب الانترلوك بشارع خالد بن الوليد ورافع الحلواني وش محمد البيومي وشارع الكنيسة وشارع ارض الجمعية بنطاق حي طره حيث وجهت سيادتها بعمل دراسة لرفع كفاءة وتطوير نفق معهد امناء الشرطة بالاضافة الى رفع كافة مخلفات الرتش تمهيدا لاعمال الرصف وتركيب الانترلوك.

كما وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم بضرورة حصر لجميع الشوارع التي تم رصفها ببلاط الانترلوك والشوارع المتبقية بنطاق حي السيدة زينب، إلى جانب استمرار تنفيذ ازالة العشوائيات والمخالفات بـ ٥ حدائق بنطاق الحي والاستعداد التام للاحتفال بمولد السيدة زينب رضى الله عنها والمقرر الاحتفال به يوم 6 فبراير.

خطة تطوير 40 شارع بدار السلام

كما ناقشت عبدالمنعم خطة تطوير حي دار السلام طبقا للخطة الاستثمارية لـ 40 شارع من خلال سرعة الانتهاء من الأعمال، وتلافي كافة الملاحظات الى جانب الانتهاء من اعمال تركيب الانترلوك بعزبة الوابور والبدء في شارع ترعة الخشاب وشارع الشافعي بنطاق حي حلوان والانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بعدد 19 حارة بمنطقة معادي البلد من اجمالي 28 حارة.

وخلال اللقاء شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة تكثيف حملات الاشغالات والرقابة على الأسواق والتكاتك وعمل تقرير مجمع بجهود الاحياء في هذا الشأن.

حضر الاجتماع اللواء احمد محمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والسادة رؤساء الاحياء ومديري ادارات التخطيط والطرق والمجالس والمؤتمرات والمالية والمتابعة الميدانية وعدد من التنفيذين.

FB_IMG_1706009211962

FB_IMG_1706009209703

FB_IMG_1706009207824

FB_IMG_1706009206033

FB_IMG_1706009204556