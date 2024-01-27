كيفية حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 أون لاين سؤال تم تداوله بكثره عبر محركات الإنترنت من قبل عشاق القراءة.

ويستعد عشاق القراءة لزيارة معرض الكتاب لشراء الكتب والتجول بالمعرض، الذي من المقرر انطلاق فعالياته يوم الخميس الماضي والموافق 25 يناير والمستمر حتى 6 فبراير المقبل.

ويشارك في معرض الكتاب أكثر من 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة ونصون الكلمة).

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس عشاق القراءة والكتابة لمعرفة كيفية الحجز معرض الكتاب 2024 أون لاين، يرصد موقع “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت اهتمام عشاق القراءة ومحبين شراء الكتب، وإليكم كيفية حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 أون لاين بالخطوات بكل سهولة.

خطوات حجز التذاكر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

1 - قم بزيارة موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

2 - انقر على خيار شراء التذكرة.

3 - قم بإدخال رقم هاتفك المحمول.

4 - يمكنك تحديد عدد الأشخاص الذين ستقوم بحجز التذاكر لهم.

5 - حدد طريقة الدفع المناسبة لك لاستكمال عملية حجز التذكرة.

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الزوار يوميًا حتي 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، من الساعة العاشرة صباحًا حتي الثامنة مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة حتي التاسعة مساء قبل 23 ساعة.

والجدير بالذكر، يحتفل معرض الكتاب هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.

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