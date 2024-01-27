وزارة الرياضة تُطلق بطولة السباحة الثانية لمراكز شباب المحافظات الحدودية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات بطولة السباحة الثانية لمراكز شباب المحافظات الحدودية، بالمدينة الشبابية والرياضية في شرم الشيخ، خلال الفترة من 27-29 يناير الجاري، لناشئين وناشئات مراكز الشباب.

يُشارك في بطولة السباحة الثانية لمراكز شباب المحافظات الحدودية، بمشاركة 390 سباحًا من محافظات جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، مطروح، أسوان، والوادى الجديد، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وتُقام سباقات البطولة في، 50م حرة، 50م فراشة، 50م صدر، 50م ظهر، 100م صدر، 100م ظهر، 100م فراشة، 100م حرة، 200م متنوع، تتابع 4×50 حرة أولاد وبنات، تتابع 4×50 متنوع أولاد وبنات، تتابع 4×50 حرة مختلط، وتتابع 4×50 متنوع مختلط.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مواصلة الوزارة إقامة المشروعات المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بكافة المحافظات وبصفة خاصة المحافظات الحدودية.



وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أهمية وضرورة دمج شباب تلك المحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون وممارسة الرياضة.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً بتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية ومنها منشآت محافظة الأقصر، بالتنسيق والتعاون الفعّال مع المحافظين، لتحقق تلك المراكز رؤية الوزارة فى تقديم خدماتها للنشء والشباب وخدمة المجتمع كمراكز خدمة مجتمعية.



حضر فعاليات الانطلاق، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، طارق عبد الموجود مدير عام الإدارة العامة للهيئات الشبابية.