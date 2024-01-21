الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الزهور

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الزهور

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، لمتابعة آخر المستجدات في العملية الإنشائية بالنادي وكذلك آخر المستجدات في المنظومة الرياضية والشبابية بالنادي.

تناول اللقاء الخطوات التي يقوم بها نادي الزهور من أجل العمل على توفير مختلف الخدمات الرياضية والشبابية لأعضائه، وكذلك التوسع في الأنشطة الرياضية والفرق المختلفة بالنادي، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الامور الأخرى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بالطفرة الإنشائية والتطويرية التى يشهدها نادى الزهور الرياضى فى عهد مجلس الإدارة الحالى، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، ودوره فى إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع فى مختلف الألعاب، مشيدًا بأهمية الأندية الرياضية في التنشئة الاجتماعية للفرد وتعليم الرياضة لمختلف الأجيال والحفاظ علي المكتسبات الأسرية.

فيما توجه المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، بالشكر والتقدير على الدعم الكبير المقدم من وزير الشباب والرياضة والتعاون المثمر في مختلف المجالات والقطاعات بما يخدُم رواد النادي.

وعلى جانب اللقاء قام المستشار محمد الدمرداش، بتسليم وزير الشباب والرياضة نسخة من الكتب التي يشارك بها رئيس نادي الزهور في معرض الكتاب في نسخته القادمة.

نادي الزهور الدكتور محمد الدمرداش في المنظومة الرياضية والشبابية الأنشطة الرياضية المنظومة الرياضية والشبابية بالنادي

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