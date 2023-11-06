نادي الزهور يدعو الجمعية العمومية للانعقاد 1 ديسمبر المقبل

أعلن نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش، عن دعوة أعضاء النادي لحضور انعقاد الجمعية العمومية العادية، وذلك يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023 بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر.

ووجه مجلس إدارة النادي الدعوة لأعضاء النادي الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل والمسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية (قبل 15 يومًا على الأقل) من الموعد المحدد، لانعقاد الجمعية العمومية المقرر يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عدة بنود أبرزها زيادة قيمة الاشتراك السنوي طبقًا للائحة المالية للهيئات الرياضية، كالتالي زيادة قيمة الاشتراك في الفرع الرئيسي بمدينة نصر من 420 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه، وزيادة الاشتراك في فرع النادي بالتجمع الخامس من 210 ألف إلى 350 ألف جنيه.

تفاصيل عملية التسجيل

وتبدأ عملية التوقيع في كشوف التسجيل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 2000 عضو من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وتكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة مالم يقل عدد الذين قامو بالتصويت عليها عن ألف عضو من عدد الأعضاء الموقعين بالحضور على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً بالصالة المغطاة لمناقشة جدول الأعمال.

من جانب آخر، تألق أبطال نادي الزهور والمنتخب الوطني لكرة السرعة منافسات بطولة العالم لكرة السرعة في نسختها الـ 24، المقامة بالعاصمة التركية "اسطنبول" خلال الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر الجاري.

وفي منافسات بطولة العالم للكبار توج الزوجي المكون من لاعبي نادي الزهور عمر نجاح المطراوي ومحمد أسامة بالميدالية الذهبية في منافسات زوجي الرجال، واحرزت لاعبة الزهور حبيبة سامح ميداليتين ذهبية التتابع المختلط، وفضية سولو السيدات.