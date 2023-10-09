الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الزهور" يُتوج بكأس المركز الثاني في بطولة الأندية العربية للتايكوندو

نادي الزهور
نادي الزهور

فاز فريق التايكوندو بنادي الزهور كأس المركز الثاني ببطولة الأندية العربية للشباب -17 سنة، التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 الى 8 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 2100 لاعبًا يمثلون 10 دول عربية و135 نادي.

وفاز أبطال الزهور بميداليتين ذهبيتين: عبدالله مصطفى زكي (تحت 63 كجم)، و عمر محمد فتحي (تحت 68 كجم).

وتوج عبدالله مصطفى زكي بذهبية ميزان تحت 63 كجم بنين، بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب نادي الأردن طارق سحلول.

وأحرز عمر محمد فتحي ذهبية ميزان تحت 68 كجم بنين عقب تغلبه في النهائي على لاعب نادي يخت الجيزة معاذ محمد.

وجاءت نتائج موازين أبطال الزهور كالتالي:
ميزان تحت 63 كجم بنين
المركز الأول: عبدالله مصطفى- نادي الزهور 
المركز الثاني: طارق سحلول- نادي الأردن
المركز الثالث: معاذ محمد - وادي دجلة 
المركز الثالث مكرر: عمر وسام- وادي دجلة

ميزان تحت 68 كجم بنين
المركز الأول: عمر محمد فتحي- نادي الزهور 
المركز الثاني: معاذ محمد - نادي يخت الجيزة 
المركز الثالث: أحمد عمرو- المؤسسة العسكرية، الهايكستب 
المركز الثالث  : يوسف وجيه - النادي الاوليمبي

ذهبيتي أبطال الزهور مكنت الفريق من حصد كأس المركز الثاني ببطولة الأندية العربية للتايكوندو تحت 17 سنة، فيما احرز كأس المركز الأول أكاديمية إيليت( ذهبيتين وبرونزيتين)، وحقق نادي يخت الجيزة كأس المركز الثالث( ميدالية ذهبية، وفضيتين، وميدالية برونزية).

ويقود فريق التايكوندو بنادي الزهور جهاز فني وإداري مكون من:  
رئيس الجهاز الفني كابتن مصطفى أحمد زكي، ومدرب الشباب كابتن شريف خالد رأفت، والإداريين كابتن علاء محمود غريب، وكابتن أحمد محمد عفيفي.

وتعتبر هذه النتيجة امتداد لنتائج الزهور المميزة في مختلف الألعاب وفق الخطة التي وضعها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش في الاهتمام بالرياضة وفق منظومة عمل علمية تهدف إلى تطوير اداء اللاعبين والاجهزة الفنية مع الاهتمام بالمراحل السنية المختلفة.

مصطفى زكي بطولة الأندية العربية نادي الزهور وادي دجلة الزهور

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