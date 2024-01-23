وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد بالتأهل إلى كأس العالم

هنأ د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري لكرة اليد وأبطال منتخبنا الوطني بعد التأهل إلى كأس العالم ونصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، واكتساح أنجولا 37 - 25.

وأشاد الوزير بالأداء القوي والرجولي من أبطال اليد خلال مباريات البطولة أمم إفريقيا لليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، علي مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، التي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025 التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

حجز رجال منتخب مصر لكرة اليد، مقعدهم في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد التغلب على أنجولا بنتيجة 37/25 في المباراة التي أقيمت بالصالة رقم 1 الصالة الرئيسية لمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتحتضن القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري.

واستمر غياب نجم حراسة المرمى محمد عصام الطيار للمباراة الرابعة على التوالي، بالإضافة للثلاثي مازن رضا ومحسن رمضان وخالد وليد بقرار فني من الإسباني خوان باستور المدير الفني للفراعنة.

وقدم رجال مصر أداءً راقيا استمرارا للمستوى الذي يقدمونه منذ بداية البطولة.

وحجزت مصر مقعدها في المربع الذهبي كما لحقت بكاب فيردي والجزائر في التأهل لبطولة العالم المُقبلة مطلع عام 2025 في دول الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

وضمنت مصر المنافسة على بطاقة التأهل المباشر نحو أولمبيات باريس المقبلة التي تلعب صيف العام الجاري.