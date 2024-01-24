الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الرياضة تشارك فى مسابقة بنت الأزهر بالتعاون مع مشيخة الأزهر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت وزارة الشباب والرياضة فى تحكيم أعمال مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف بهدف دعم روح الانتماء لدى الطالبات الوافدة للأزهر الشريف، من خلال اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي.

عُقدت لجنة التحكيم  بحضور الدكتور نظير عياد- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث، الدكتور عبدالفتاح العواري- عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمود الهواري-  الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، الدكتورة حنان موسى- رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة، والسيدة رضا سفينة- مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالإدارة المركزية لتنمية الشباب، ممثلا عن وزارة الشباب فى أعمال اللجنة التنفيذية للمسابقة.

تستهدف المسابقة تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إزكاء روح الإبداع والابتكار لدى الطالبات الوافدات، تنمية المعلومات الإثرائية لدى الطالبات الوافدات عن الأزهر الشريف، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بث روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات.

وتتضمن المسابقة مجموعة من المحاور أهمها: تعليم المرأة في الأزهر الشريف، مكانة الوافدات في الأزهر الشريف، انتماء الوافدة للمنهج الأزهري والتعليم الأزهري، رسالة من الوافدة إلى فضيلة الإمام الأكبر تعبر فيها عن أمنياتها وآمالها من الأزهر.

وزارة الشباب والرياضة مشيخة الأزهر الشريف الوافدة للأزهر الشريف الدكتور نظير عياد الطالبات الوافدة للأزهر الشريف

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