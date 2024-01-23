وزير الرياضة يتفقد معسكر القرش فى الإسماعيلية بعد تطويره

ضمن زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم لمحافظة الإسماعيلية، تفقد د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة معسكر القرش لرصد أعمال التطوير التى لحقت بالمعسكر على أرض الواقع برفقة عدد من اعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.

وتجول الوزير داخل منشآت المعسكر التى تتنوع ما بين حمام سباحة وملاعب رياضية وصالات أنشطة وأماكن مخصصة للإقامة لضيوف المعسكر.

وأوضح د.أشرف صبحى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات وفق خطة شاملة بهدف اتاحة الخدمات التى تقدمها تلك الكيانات للشباب والنشء، والعمل على تزويدها بكافة المتطلبات وصيانتها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

ولفت إلى دور المعسكرات الشبابية فى استضافة النشء والشباب المشاركين فى مختلف البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة بها على مدار العام، التى لها أبعاد تثقيفية وتوعوية إضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة مختلف محافظات الجمهورية والتعرف على معالم بلادهم على أرض الواقع.

وأشاد الوزير بمستوى تطوير معسكر القرش بالإسماعيلية، والذى أصبح جاهزا للافتتاح والتشغيل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال الزيارة كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية ومحمد عبدالنبى رئيس الإدارة المركزية للإنشات الشبابية والرياضية.