الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تنظم جولة سياحية بالأهرامات للفرق المشاركة فى "إفريقيا لليد"

نظمت وزارة الشباب والرياضة جولة سياحية بمنطقة الأهرامات، للفرق المُشاركة في أمم إفريقيا لليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، علي مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والتي تحظى برعاية كريمة من الرئيس السيسي.

وتحدث د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أهمية البطولات التي تستضيفها مصر سواء عالميًا أو قاريًا فى الترويج للمعالم السياحية المصرية، وتنشيط السياحة.

وقال الوزير: إن مصر ترحب بجميع المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة اليد، والتي تعد من البطولات المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق اللعبة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدًا سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة المهمة.

وعبر المشاركون في البطولة الإفريقية لليد عن سعادتهم البالغة بزيارة المعالم السياحية المصرية، متوجهين بالشكر والتقدير إلي وزارة الشباب والرياضة والاهتمام الكبير الذي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الروح الرياضية، وتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الإفريقية.

تم تنظيم الجولة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، بحضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق المُشاركة في البطولة، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة.
وافتتح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مشروع المساحات الآمنة بمركز شباب المعادي الجديدة، والتي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA والسفارة السويسرية بالقاهرة.

وفى كلمته، ثمن د.أشرف صبحي أهمية برنامج المساحات الآمنة وأهدافه الإنسانية المتنوعة، والذى يأتي ضمن حرص القيادة السياسية لدعم المغتربات والوافدين واحتواء كل من يلجأ إلى مصر، ونشر أفاق التنمية في شتى المجالات لأكثر من دولة عربية شقيقة، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة في ذلك الأمر من خلال حزمة برامج يتم تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية.

البطولة الأفريقية لليد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ستاد القاهرة الدولي

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