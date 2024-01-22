الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة لاتحاد الكرة: لن أقبل بخروج المنتخب من بطولة إفريقيا مبكرًا

جلسة الوزير مع المنتخب
جلسة الوزير مع المنتخب قبل السفر إلي كوت ديفوار

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تواصل دائم مع مجلس “الجبلاية”، طوال الأيام الماضية بسبب أداء المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية.

وقال لـ«الدستور»، إن الوزير أبلغ اتحاد الكرة أنه لن يقبل بخروج المنتخب مبكرا من بطولة إفريقيا.

ويواجه المنتخب مساء اليوم الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من بطولة الأمم الإفريقية ، ورصيده نقطتان من تعادلين أمام موزمبيق وغانا، ولا بد من تحقيق الفوز لضمان الصعود دون النظر إلي نتيجة مباراة غانا وموزمبيق التى تقام اليوم فى نفس توقيت مباراة مصر والرأس الأخضر.

وتعادل المنتخب في اول مبارياته في البطولة مع موزمبيق بهدفين مقابل هدفين وهى نفس نتيجة مباراة غانا.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة غانا بمزق في العضلة الخلفية.

والإصابة التي تعرض لها صلاح تحتاج على الأقل لـ 3 أسابيع للعودة إلى المشاركة في المباريات.

المنتخب بطولة افريقيا محمد صلاح الوزير أشرف صبحي الرأس الأخضر

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