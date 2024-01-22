وزير الرياضة يفتتح المقر الـ 11 للمساحات الآمنة للسيدات بمركز شباب المعادي

افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، اليوم، مشروع المساحات الآمنة بمركز شباب المعادي الجديدة، والتي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA" والسفارة السويسرية بالقاهرة.

حرص القيادة السياسية لدعم المغتربات والوافدين واحتواء كل من يلجأ إلى مصر

وفى كلمته، ثمن الدكتور أشرف صبحي أهمية برنامج المساحات الآمنة وأهدافه الإنسانية المتنوعة، والذى يأتي ضمن حرص القيادة السياسية لدعم المغتربات والوافدين واحتواء كل من يلجأ إلى مصر، ونشر أفاق التنمية في شتى المجالات لأكثر من دولة عربية شقيقة، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة في ذلك الأمر من خلال حزمة برامج يتم تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر سفارة دولة سيوسرا بمصر لدعم وتشغيل 11 مساحة آمنة داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات.

حضر افتتاح البرنامج السيدة جيرمان حداد نائب ممثل صندوق الامم المتحده للسكان، فاليري ليتشي مدير مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات، منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

تفاصيل المشروع

ويضم المشروع 11 مساحة آمنة للسيدات والفتيات وهم (العاشر من رمضان، مركز شباب الشمس، مركز شباب الزهور، مركز شباب العبور، دمياط الجديدة، مركز شباب أرض اللواء، مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب بدر أسوان، مركز شباب الحصايا أسوان،مركز شباب النصر بالاسكندرية ومركز شياب المعادي الجديدة).

وتتنوع أنشطة المساحات الأمنة، حيث تشمل العديد من الموضوعات ومنها (التوعية ضد العنف القائم على النوم الاجتماعي- رفع الوعي بالصحة الإنجابية- الدعم النفس اجتماعي- التدريبات الحرفية - التوعية ضد الممارسات الضارة - التمكين الإقتصادي - ادارة الحالة ).

ويضم المشروع الاستجابة الطارئة للأزمة السودانية والتي شملت 11 مساحه آمنة، حيث يتم تكثيف الخدمات المقدمة وتزويدها بخدمات توزيع حقائب الحماية الأساسية التي تشمل أدوات النظافة الأولية، وخدمات إدارة الحالة والخدمات الطبية.