نكشف تفاصيل جلسة كولر "العاصفة" مع وسام أبو على فى الأهلى

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد لقيادة هجوم المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر عرض بعض الفيديوهات في الجلسة علي وسام أبو علي وكيف يجب أن يلعب رأس الحربة في الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدير الفني قال للاعب "إنه كمدرب يريد من المهاجم تطبيق فكره داخل منطقة الجزاء، إذ توجد اختلافات كثيرة بين طريقة لعبه، وفكر المدرب السويسري.

وأشار المصدر إلى أن إجادة وسام أبوعلي اللغة الإلمانية إلى جانب الإنجليزية جعلته يؤكد لكولر استيعابه مهامه في الأدوار الهجومية وأين يتحرك داخل منطقة العمليات وتطبيقه لأساسيات المهاجم.

كولر طالب وسام أبو علي بضرورة الهدوء وتكرار الجلسات

وأوضح المصدر أن كولر طلب من اللاعب ضرورة أخذ الأمور بهدوء في البداية، مؤكدا له أن هذه الجلسة لن تكون الأخيرة بينهما، بل سيكون هناك جلسات أخرى مًُستقبلا قبل بداية المباريات الرسمية.

وتابع المصدر أن وسام أبو علي أكد أن مارسيل كولر لديه أسلوبه بالتأكيد لكنه -أي اللاعب- شعر بأنه يحب طريقة اللعب التي يؤدي بها، وأهم شيء بالنسبة له أن يلعب بالأسلوب الذي يريده المدرب، ولكن بطريقة اللاعب.

واختتم المصدر أن وسام أبو علي قال للمدير الفني “أريد أن أكون أنا، لا يمكن أن تستنسخ 11 وسام أبو علي في الملعب، كل واحد يلعب بأسلوبه، أريد أن أكون وسام أبو علي الذي يلعب بأسلوبه مع الأهلي”.

عملية منظار ناجحة للشناوي في ألمانيا

وفي سياق آخر، خضع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني لعملية المنظار في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

وحرص الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، بالتنسيق الكامل مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب، على الاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه تصل إلى ثلاثة أشهر، يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تعادل إيجابيا مع حتا الإماراتي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، على هامش المعسكر الخارجي.