السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نكشف تفاصيل جلسة كولر "العاصفة" مع وسام أبو على فى الأهلى

وسام أبو علي مهاجم
وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع الفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد لقيادة هجوم المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر عرض بعض الفيديوهات في الجلسة علي وسام أبو علي وكيف يجب أن يلعب رأس الحربة في الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدير الفني قال للاعب "إنه كمدرب يريد من المهاجم تطبيق فكره داخل منطقة الجزاء، إذ توجد اختلافات كثيرة بين طريقة لعبه، وفكر المدرب السويسري.

وأشار المصدر إلى أن إجادة وسام أبوعلي اللغة الإلمانية إلى جانب الإنجليزية جعلته يؤكد لكولر استيعابه مهامه في الأدوار الهجومية وأين يتحرك داخل منطقة العمليات وتطبيقه لأساسيات المهاجم.

كولر طالب وسام أبو علي بضرورة الهدوء وتكرار الجلسات

وأوضح المصدر أن كولر طلب من اللاعب ضرورة أخذ الأمور بهدوء في البداية، مؤكدا له أن هذه الجلسة لن تكون الأخيرة بينهما، بل سيكون هناك جلسات أخرى مًُستقبلا قبل بداية المباريات الرسمية.

وتابع المصدر أن وسام أبو علي أكد أن مارسيل كولر لديه أسلوبه بالتأكيد لكنه -أي اللاعب- شعر بأنه يحب طريقة اللعب التي يؤدي بها، وأهم شيء بالنسبة له أن يلعب بالأسلوب الذي يريده المدرب، ولكن بطريقة اللاعب.

واختتم المصدر أن وسام أبو علي قال للمدير الفني “أريد أن أكون أنا، لا يمكن أن تستنسخ 11 وسام أبو علي في الملعب، كل واحد يلعب بأسلوبه، أريد أن أكون وسام أبو علي الذي يلعب بأسلوبه مع الأهلي”.

عملية منظار ناجحة للشناوي في ألمانيا

وفي سياق آخر، خضع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني لعملية المنظار في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

 وحرص الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، بالتنسيق الكامل مع  محمد أبو العلا طبيب المنتخب، على الاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه تصل إلى ثلاثة أشهر، يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تعادل إيجابيا مع حتا الإماراتي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، على هامش المعسكر الخارجي.

كولر الاهلى وسام أبو علي محمد الشناوي المنتخب الوطني حتا الإماراتي

مواد متعلقة

"أعطى الأهلى والرياضة المصرية الكثير".. كولر يودع العامرى فاروق برسالة مؤثرة

وسام أبوعلى يقود هجوم الأهلى المتوقع أمام حتا الإماراتى وديًا

وسام على صدرى| أول تعليق للقديرة سميحة أيوب بعد موقف الرئيس معها فى احتفالية الشرطة (خاص)

الأكثر قراءة

عاجل| وقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثي بين مصر وقطر وأمريكا غدا

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟