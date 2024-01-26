وسام أبوعلى يقود هجوم الأهلى المتوقع أمام حتا الإماراتى وديًا

يلقي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين اليوم، وذلك استعدادًا لمواجهة حتا الإماراتي الودية المقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام حتا، وذلك وفقًا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حتا الإماراتي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، إبراهيم عبدالحكيم، معتز محمد، مازن أسامة.

خط الوسط: مصطفى أبوالخير، فارس خالد، عمرو السولية، كريم فواد، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم : وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

رامى ربيعة، حسين الشحات، كريستو، محمد مجدى أفشة، أنتوني موديست، مصطفى مخلوف، أحمد عابدين، عبدالجواد عبدالرحمن، إسلام عبدالله، يوسف عبدالحفيظ ، أحمد طعيمة، حازم جمال.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة حتا الإماراتي

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته عصر، أمس، على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا.

وخاض الفريق تدريباته في إطار الاستعداد لودية حتا الإماراتي المحدد لها (الثالثة بتوقيت القاهرة) اليوم الجمعة ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة 40 دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال، في مران قوي ومتنوع للحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.