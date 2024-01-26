عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله في يناير

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع محمد الضاوي "كريستو"، لاعب المارد الأحمر خلال المعسكر المغلق المقام حالياً في الإمارات استعدادًا للمرحلة المقبلة من الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر اجتمع مع كريستو وأبلغه أنه لا صحة للأنباء التي تترد بشأن الاستغناء عن خدماته أو مغادرته للنادي على سبيل الإعارة في فترة الميركاتو الشتوي الجارية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جلسة المدير الفني جاءت بعد التزام اللاعب خلال المعسكر وتألقه منذ اليوم الأول في المعسكر الخارجي وذلك وفقًا لمستواه في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجلسة رفعت من معنويات محمد كريستو والذي أكد لكولر التزامه بالتعليمات خلال الفترة المقبلة والحفاظ علي مكانه ضمن التشكيل الأساسي خلال الفترة القادمة.

وكان كريستو البالغ من العمر 20 عامًا قد نجح في تسجيل هدف الأهلي في المباراة الودية التي جمعته أمام الأخدود السعودي في الإمارات وفاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن محمد الضاوي "كريستو" كان قد انضم للأهلي في شتاء 2023، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، وخاض مع المارد الأحمر 13 مباراة صنع خلالها هدفا واحدا.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة حتا الإماراتي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته عصر أمس على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا.

وخاض الفريق تدريباته في إطار الاستعداد لودية حتا الإماراتي المحدد لها (الثالثة بتوقيت القاهرة) اليوم الجمعة ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة ٤٠ دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي ومتنوع للحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.