الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يجرب ناشئى الأهلى أمام الأخدود السعودى فى ودية اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره الأخدود السعودي في أولى تجاربه الودية في معسكر الإعداد المقام حاليا في مدينة عجمان بدولة الإمارات مساء اليوم الثلاثاء ضمن استعداداته  لخوض المنافسات المقبلة من عمر الموسم الحالي بداية من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري منتصف فبراير المقبل بدوري أبطال أفريقيا عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتقام المباراة الودية الأولى بمعسكر الفريق في الإمارات في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء بينما تقام الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات أمام نادي حتا الإماراتي الجمعة المقبل في الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول في تجربة عدد من اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم في معسكر الإمارات بعد غياب لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا، حيث يتواجد 8 لاعبين من الأهلي فى المنتخب الوطني الأول وهم: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وعمر كمال عبد الواحد ومحمود كهربا.

كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم في البطولة وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج، فضلاً عن انضمام الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للمنتخب الأولمبي الذى يخوض دورة ودية حالياً بالإمارات لذا قرر الجهاز الفني تصعيد قرابة 10 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

وتضم قائمة الأهلي في معسكر الإمارات كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

الدفاع: رامي ربيعة وإبراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبدالجواد جودة ويوسف عبد الحفيظ وإسلام عبدالله ومازن أسامة.

الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفي أبو الخير وفارس خالد وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي "كريستو".

الهجوم:  أنتوني موديست ووسام أبو علي.

الخطيب يجتمع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق مران الأهلي بالإمارات

واجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قبل انطلاق مران الفريق مساء أمس  .

وحرص الخطيب على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المعسكر وضرورة تحقيق أكبر استفادة فنية من خلاله، خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد والجاهزية على أعلى مستوى.

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