"أعطى الأهلى والرياضة المصرية الكثير".. كولر يودع العامرى فاروق برسالة مؤثرة

ودع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي والذي وافته المنية ظهر الجمعة، برسالة مؤثرة.

وأعلن هشام العامري، شقيق العامري فاروق وفاة نائب رئيس النادي الأهلي بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة لأكثر من شهرين بعد تعرضه لنزيف في المخ أثناء التواجد داخل النادي الأهلي.

وحرص مارسيل كولر على تقديم واجب العزاء في العامري فاروق من خلال رسالة نشرها عبر حسابه على انستجرام، حيث كتب "خالص عزائي ومواساتي إلى جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارته في وفاة السيد الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف: "الرجل الذي أعطى النادي الأهلي والرياضة المصرية الكثير، وكان نموذجًا في الأخلاق والتفاني في العمل".

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