السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 فى جميع المواد

توزيع درجات الصف
توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي  2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

 

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024

المجموع الكلى للصف الأول الأعدادى هو 280 درجة مقسمين إلى 140 درجة للترم الأول و140 درجة للترم الثانى 

ويكون نصيب كل مادة من درجات المجموع الكلى هو كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة منهم 40 درجة فى النصف الأول و40 درجة فى النصف الثانى 

اللغة الإنجليزية تكون 60 درجة منهم 30 درجة فى النصف الأول و30 درجة فى النصف الثانى

الدرسات الإجتماعية 40 درجة مقسمين إلى 20 درجة ترم أول و20 درجة ترم ثانى 

مادة الرياضيات 60 درجة منهم 30 درجة للترم الأول و30 درجة للترم الثانى 

مادة العلوم 40 درجة منهم 20 درجة فى الترم الأول و20 درجة ترم ثانى 

درجات تالتة إعدادي 2024.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

وياتى توزيع الدرجات كالتالى شاملة الترمين (الأول – الثانى)

 

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة اللغة العربية

 

 الامتحان النهائي: 64 درجة

 الاختبارات الشهرية: 8 درجات

 السلوك والمواظبة: 8 درجات

المجموع الكلى :80 درجة 

 

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة اللغة الإنجليزية:

 الامتحان النهائي: 48 درجة

 الاختبارات الشهرية: 6 درجات

 السلوك والمواظبة: 6 درجات

المجموع الكلى 60 درجة 

 

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية:

المجموع الكلى 40 درجة 

 الامتحان النهائي: 32 درجة

 الاختبارات الشهرية: 4 درجات

 السلوك والمواظبة: 4 درجات

 

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة الرياضيات: 

المجموع الكلى 60 درجة 

الامتحان النهائي: 48 درجة

 الاختبارات الشهرية: 6 درجات

 السلوك والمواظبة: 6 درجات

 

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2024 في مادة العلوم:

المجموع الكلى للمادة  40 درجة 

الامتحان النهائي: 32 درجة

 الاختبارات الشهرية: 4 درجات

 السلوك والمواظبة: 4 درجات

 

الصف الأول الإعدادي توزيع درجات الصف الأول الإعدادي مادة اللغة العربية مادة اللغة الإنجليزية مادة الرياضيات المجموع الكلي

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