الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب 2024

طلاب
طلاب

زاد البحث عن لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يرغب الكثيرين من الأسر المصرية في معرفة نتائج طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024.

لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب 2024

يمكن استخدام لينك بوابة التعليم الأساسي لمعرفة نتائج الطلاب 2024 في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية بصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة (الابتدائي، الإعدادي) في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك وفقا للخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة خدمات نتائج الطلاب.
  • تحديد المرحلة التعليمية (ابتدائي، إعدادي).
  • إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب الراغب في الاستعلام.
  • تحديد محافظة الإقامة والمدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة أو استعلام.
  • ظهور كافة الدرجات التي حصل عليها الطالب والنسبة المؤية والمجموع الكلي.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023-2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023-2024 يكون من خلال مديريات التربية والتعليم بالمحافظات حيث يتم تحديد موعد الإعلان عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترولات الفرعية والكنترول الرئيسي حيث يتم عرض النتيحة النهائية على المحافظ لاعتمادها رسميا.

وأشارات الوزارة أن المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدارسي الأول 2023-2024 للصف الثالث الإعدادي بلغوا نحو مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية وتتيح كل مديرية تعليمية عدة وسائل لمعرفة نتيجة الطلاب حيث يتم احتساب المجموع الكلي لكافة المواد الدراسية  في الترم الأول من 140 درجة.

 

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موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024

تنتهي اجازة نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024 يوم الخميس الموافق 9 فبراير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام والذي اعتمده رسميا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق العام في نهاية شهر سبتمبر الماضي السبت الموافق 30 سبتمبر حيث استمر الفصل الدراسي الأول ليوم الخميس الموافق 2 يناير 2024.

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