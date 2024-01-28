الأحد 28 يناير 2024
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محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024 برقم الجلوس

د ياسر محمود
د ياسر محمود

يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج على نتيجة أبنائهم عقب انتهاء امتحانات الترم الأول وفقا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لمعرفة درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها خلال الترم الماضي.

وكان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، شدد خلال الامتحانات على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال الامتحانات، وضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مؤكدًا أن المديرية أتمت امتحانات الشهادة الإعدادية على خير بدون مشكلات، وكذلك أعمال التصحيح تتم وفق ضوابط وإجراءات، مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب.
 

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ولفت وكيل الوزارة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات المشددة خلال الامتحانات والتصحيح بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للحفاظ على سرية أوراق الأسئلة والإجابات وتأمينها ووضعها في مظاريف بلاستيك غير قابلة للفتح إلا مرة واحدة، وتسليمها للجان الامتحانات عن طريق مركز توزيع الأسئلة قبل موعد الامتحانات بدقائق قليلة، وهي تحمل أكواد لكل لجنة لضمان عدم تسريب الامتحانات لضمان تأمين أوراق الأسئلة


يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج 2024 وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه وذلك من خلال الخطوات التالية:-
الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج من خلال هذا الرابط (من هنا).
اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات طلاب 3 إعدادي.
إدخال كافة بيانات الطالب المستعلم بدقة.
تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.
الضغط على كلمة استعلم أو عرض درجات الطالب.
ظهور كافة درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ومن المقرر وفقا لمخطط وزارة التربية والتعليم بدء اجازة نصف العام 2023-2024 يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 لكافة طلاب المدارس (الحكومية، الخاصة، الرسمية) وطلاب الجامعات المصرية في جميع محافظات الجمهورية حيث تستمر لمدة 15 يوم فقط وذلك وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والمعتمد رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي خلال الأسبوع الثاني من اجازة نصف العام وذلك عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الاجابة ورصد درجات ومراجعة الكشوف والاعتماد الرسمي من قبل المحافظ ونشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظ الإقامة.

الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج المواقع الإلكترونية امتحانات الترم الأول عام الدراسي الحالي 2023-2024 الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

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