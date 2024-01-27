أصيب 6 أشخاص، في مشاجرة اندلعت بقرية العتامنة بمحافظة سوهاج، وتمت السيطرة عليها ونفل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية العتامنة بسوهاج

كانت البداية بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود مشاجرة، ومصابين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كل من -طرف أول عبدالرؤوف.ع 27 سنة، وأميمة.س 17 سنة، وأماثل.ع 35 سنة، وحمدي ع 16 سنة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبين -طرف ثانٍ- مصطفى.ع 19 سنة، ماهر ع 45 سنة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت تحقيقاتها.