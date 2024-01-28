الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024.. ورابط الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

يعيش الكثير من أولياء الأمور حالة من الترقب في انتظار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 وإعلان درجات الطلاب في كافة المواد الدراسي في الترم الأول والتي انتهت الأسبوع الماضي وفقا لجدول تنظيم سير الامتحانات التي تم إعلانه من قبل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 عقب انتهاء كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومواجعة كشوف الطلاب وذلك في غضون الأسبوع المقبل إلى أقصى تقدير حيث تجرى حاليا عملية تصحيح أوراق اجابة الطلاب في كافة المواد الدراسية ورصدها في الكشوف ومراجعتها جيدا.

يذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة خلال الفصل الدراسي الأول نحو 116 ألف و689 طالب وطالبة بواقع 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة تضم كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية.

محافظ بني سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

رابط نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة 2024

يمكن للطلاب استخدام رابط الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا) للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 والمجموع الكلي للطالب في كافة المواد الدراسية والنسبة المئوية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة البحيرة (من هنا).
  • تحديد أيقونة خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بكافة المواد الدراسية.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والنسبة المئوية والمجموع الكلي.

محافظ بني سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 ورابط الحصول عليها

موعد الترم الدراسي الثاني 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلاب كافة المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية للعام الحالي 2023-2024 يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي والمعتمد بشكل رسمي من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي يحدد الحدود الزمنية الفاصلة بين الترم الأول والثاني والامتحانات واجازة نصف العام.

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