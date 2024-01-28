الأحد 28 يناير 2024
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تعرف على موعد نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، موعد إعلان نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2024/2023 لسنوات النقل للمرحلة الإعدادية.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية خلال بيانا له، إنه سيتم اليوم الإعلان عن نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الأول 2024/2023 لسنوات النقل للمرحلة الإعدادية، وتشمل الصفين الأول والثاني الإعدادي، بجميع مدارس الإدارات التعليمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية السابعة.

الانتهاء من أعمال التصحيح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح وتم إعادة رصد الدرجات بشكل نهائي في جميع المدارس، وسيتم الإعلان اليوم داخل جميع المدارس، ويمكن الحصول عليها من المدارس مجانًا للطلاب وأولياء الأمور والحصول على بيان كامل بدرجة كل مادة على حدة.

إعداد وتجهيز اللجان للامتحانات

وأكد الدكتور "بحيري" أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، عن استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الإعدادية، في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الأول حتى الأخير دون أي مشاكل ودون وجود أي شكاوى.

٢٨ ألف طالب يؤدون الامتحانات

وأوضح الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن 28 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة أدوا الامتحانات في 167 لجنة امتحانية.

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