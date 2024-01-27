حبس متهمين بحوزتهما مخدرات بـ150 مليون جنيه في الإسماعيلية

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بحبس اثنين من العناصر الإجرامية شديدتيِّ الخطورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهما وبحوزتهما مخدرات تُقدَّر بـ150 مليون جنيه، ويُصنِّعا المواد المخدرة لترويجها على عملائهما.

تفاصيل القضية

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية، يفيد بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة مباحث القسم، من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بالإسماعيلية لتصنيعه مواد مخدرة ومحاولة ترويجها، تقدر قيمتها المالية قرابة 150 مليون جنيه.

وأكدت المعلومات والتحريات التي أجرتها المباحث قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعُثر بحوزتهما على 60 كيلو جراما لمخدر الآيس "الشابو"، و150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا، و5 كيلو جرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، و255 كيلو جرامًا، و120 لترًا مواد وخامات تُستخدم في التصنيع، ومجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة التحقيق، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.