السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن قرية الضبعية بالإسماعيلية بسبب كسر ماسورة

محافظة الإسماعيلية
محافظة الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن انقطاع مياه الشرب اليوم، عن قرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بسبب كسر ماسورة مياه 8 بوصة بر أيسر ترعة السويس، على أن تعود مياه الشرب عقب الانتهاء من إصلاح الخط.

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة لكسر الماسورة في بر أيسر ترعة السويس لعودة المياه في أسرع وقت للمواطنين.

تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز "الكيلو 2" التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي يتم إنشائها بناء على تصديق محافظ الإسماعيلية للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالقرية.

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى، يمتد بطول 10 كيلومتر خطوط انحدار، وغرفة تجميع رئيسية تعمل من خلال طلمبتين رفع؛ للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز.

وأضاف، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يتم الاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري والطرق الرئيسية المتفرعة منه، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، وربطها بمحطة المياه العكرة، مؤكدًا، على تكليف محافظ الإسماعيلية لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة بعمل مقايسة لاستكمال باقي التوسعات بقرية الحجاز، باعتبارها امتداد عمراني لمدينة الإسماعيلية، وتقع في الحيز العمراني لمركز ومدينة الإسماعيلية.

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