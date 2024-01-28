تردد القنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2024 محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة ضمن منافسات الدور الـ 16 والمقامة حاليا على ملاعب مدينة أبيدجان عاصمة دولة كوت ديفوار.

تردد القنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم افريقيا 2024

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت Bein Sport القطرية على حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 ويشارك فيها نحو 24 منتخب إفريقي من بينهم منتخب مصر (الفراعنة) وتأهل إلى الدور الـ 16 عقب تعادله مع منتخب موزمبيق وغانا والرأس الأخضر خلال دوري المجموعات.

ويمكن ضبط تردد القنوات الناقلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة Bein Sport Max 1 (المشفرة)

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة tvt التوجيه (المفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275002.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة TV8.5 (المفتوحة)

القمر الصناعي: تركسات 42 شرق.

التردد: 12356.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 7100.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة Ortb (المفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 7100.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة TRT (المفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275005.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة Rri الايفوراية (المفتوحة)

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 7100.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة الكونغو

جاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة الكونغو مساء اليوم الأحد 28 يناير 2024 كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجية، مصطفي محمد.

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