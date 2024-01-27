السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجم منتخب اليد السابق يوجه الشكر للرئيس السيسى على دعمه المنتخب (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الكابتن أحمد العطار، نجم منتخب مصر لكرة اليد السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بلعبة كرة اليد، رغم كل المشاغل التي يمر بها.

وقال "العطار"، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نعد الرئيس السيسي بأن كرة اليد إن شاء الله ستشرف مصر في المحافل الدولية".

أحمد العطار: الحضور الجماهيري القوي أعطى شكلًا مختلفًا للبطولة

وأضاف: "أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء لاعب كرة يد سابق وتشرفت باللعب معه في ناشئي الزمالك، ووجوده اليوم شجع المنتخب بشكل كبير وكان متحمسًا جدًا".

كما أكد أن الحضور الجماهيري القوي في بطولة أمم إفريقيا أعطى للبطولة شكلًا مختلفًا، مضيفًا: "الصالة كانت مليانة وهذا انعكس على أداء اللاعبين بشكل رائع".

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية، للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بالفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 29 مقابل 21.

منتخب مصر منتخب اليد كرة اليد الرئيس السيسي الكابتن أحمد العطار

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