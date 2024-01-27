مدبولى يسلم كأس بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال للمنتخب المصرى

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير الجاري، وحظيت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر ختام البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والمهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والسيد عبد العزيز بن علي الشريف، سفير دولة الجزائر في مصر، ورئيس الاتحاد الرواندي لكرة اليد الدولة المستضيفة للدورة القادمة، وعدد من المسئولين وممثلي الاتحادات الرياضية.

وشاهد رئيس الوزراء، المباراة الختامية التي جمعت بين منتخبى مصر والجزائر الشقيقين، والتى انتهت بفوز المنتخب المصري، وسادتها أجواء حماسية من جانب مشجعي المنتخبين، وروح رياضية عالية من اللاعبين من الجانبين، مشيدًا بالأداء الرجولي للمنتخب الوطني، وكذلك الأداء الراقي لمنتخب الجزائر الشقيق.

وخلال حفل الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره وسعادته البالغة لوجوده وسط هذا الجمهور الرائع، ومسئولي كل من الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة اليد، وكل الأشقاء من الدول الإفريقية والوفود المرافقة لهم، مرحبا بهم جميعا في أرض الكنانة مصر، التي تسعد دوما باستضافة مختلف الفعاليات والبطولات القارية والعالمية.

وأكد رئيس الوزراء، استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصري وجهودها نحو تعزيز الرياضة ودعمها على المستوى المحلي والقاري والدولي، مؤكدًا أهمية الرياضة في تقوية وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب، وخاصة بين دول القارة الإفريقية.

وفي ختام فعاليات حفل النسخة الـ26 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المصري الفائز بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لليد للرجال 2024، مقدمًا لهم التهنئة بهذا الفوز المستحق الذي يُعد الثالث على التوالي ببطولة كأس أمم إفريقيا، كما يُعد اللقب الإفريقي التاسع فى تاريخه.

وأشاد مدبولي، بالأداء المتميز والرجولي لأبطال المنتخب المصري، وجهازه الفني، الذين حرصوا على إسعاد الشعب المصري بحصولهم على هذه البطولة المؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024. كما حرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للمسئولين عن التنظيم باستاد القاهرة الدولي لما بذلوه من جهد مقدر أسهم في خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة.

وضمت النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال 16 منتخبًا، حيث شاركت فيها 5 منتخبات عربية في إطار المنافسات، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما شاركت منتخبات كاب فيردي، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وغينيا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، والغابون، وأنجولا، ونيجيريا، وكينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الـ5 الأولى سيتأهلون إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وكان رئيس الوزراء، وجميع الحضور بالصالة المغطاة ولاعبو المنتخبين المصري والجزائرى، فى بداية المباراة النهائية قد وقفوا دقيقة حدادًا على روح الراحل العامري فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق.