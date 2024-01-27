السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانى: مصر ستصبح مركزًا إقليميا فى التعدين.. وهذا المشروع يوفر 200 ألف فرصة عمل

النائب محمد إسماعيل،
النائب محمد إسماعيل،

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا في  التعدين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن الهيئة ستتبع وزارة البترول، نظرًا لأن رئاسة الوزراء لديها العديد من الملفات التي تعمل عليها.

وتابع: "عندما نحرر الهيئة وتكون هيئة اقتصادية قادرة على استثمار جزء من أرباحها في تطوير المعدات من أجل إجراء الرحلات الاستكشافية وبعدها ستكون قادرة على الاستثمار وتخفف العبء على الموازنة العامة للدولة".

التعدين الثروة المعدنية مصر الحياة قناة الحياة الحياة اليوم

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