الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"العدل الدولية" تطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جون إي دونوجيو، إن إسرائيل عليها تسهيل وصول المساعدات اللازمة إلى قطاع غزة وسط الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأضافت "جون إي دونوجيو"، خلال جلسة محكمة العدل الدولية بشأن التدابير الطارئة ضد إسرائيل: "إسرائيل عليها اتخاذ تدابير فعّالة لمنع عمليات التدمير في قطاع غزة، والعمل على منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة".

وأشارت إلى أن إسرائيل يجب عليها أيضًا أن تقدم تقريرًا إلى المحكمة حول كل التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ هذا الأمر اعتبارًا من تاريخ إصداره.

محكمة العدل الدولية العدل الدولية غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل

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