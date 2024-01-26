الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال تشييع جنازة أخيه.. شقيق ضابط قُتل فى غزة يهاجم رئيس أركان جيش الاحتلال

بيني جانتس
بيني جانتس

عرضت فضائية "الغد" تقريرا مصورا يكشف الشجار الذي دار بين شقيق ضابط صهيوني قُتل في غزة ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي "بيني جانتس" خلال تشييع جنازة أخيه.

خلافات سياسية شعبية بالداخل الإسرائيلي

يذكر أن محكمة العدل الدولية طالبت، مساء اليوم، إسرائيل، بالالتزام باتفاقية منع "الإبادة الجماعية" واتخاذ التدابير بمنع كل ما يتعلق بالمادة الثانية، وهي قتل أفراد المجموعة والاعتداء على السلامة الجسدية لها والتدمير الجسدي الجزئي أو الكامل للمجموعة.

قرارات محكمة العدل الدولية

وأشارت محكمة العدل الدولية في جلستها المنعقدة حاليا، إلى أن 16 قاضيا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.

وأضافت العدل الدولية أن 15 قاضيا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن الحقوق التي طلبتها جنوب إفريقيا قابلة للتطبيق وهي حماية الفلسطينيين من "الإبادة الجماعية".

مقتل شقيق ضابط صهيوني الإبادة الجماعية قناة الغد إدانة إسرائيل جرائم إسرائيل

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