محكمة العدل الدولية: وضع الأطفال فى قطاع غزة "يدمى القلوب"

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن وضع الأطفال في قطاع غزة "يدمي القلوب"، مضيفة أن من سكان القطاع يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلا.

وتابعت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، بشأن دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة: "أخذنا بالاعتبار بيان وكالة الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة".

وأضافت أن المؤسسات الدولية أقرت أن المنظومة الصحية في غزة تنهار ولا مكان آمن في القطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية الضرورية لا تصل ويوجد خطر انتشار الأوبئة، واحتمال نزوح إلى دول مجاورة والوضع يتدهور بسرعة نحو احتمال حصول كارثة ويجب تجنب هذه النتيجة.

ولفتت العدل الدولية إلى أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.

وأكدت أن الوضع يتدهور في قطاع غزة نحو كارثة، وسيؤثر ذلك على محيط القطاع.