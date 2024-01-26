"العدل الدولية" تؤكد ولايتها القضائية للبت فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

بدأت جلسة محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الجمعة، للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية: "نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأضافت أن التقارير الدولية تؤكد أن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.

وشددت محكمة العدل الدولية على أنه لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

كما أكدت العدل الدولية اختصاصها القضائي في نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأعلنت المحكمة عن رفض طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، متابعة: "لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تقدير دولة فلسطين لمسارعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب إفريقيا بالطلب، إذ يعد ذلك مؤشرا واضحا على إدراك المحكمة الطبيعة القاهرة التي تحكم الوضع على أرض الواقع، مضيفة أن دولة فلسطين تغتنم الفرصة لتذكر المحكمة بأن الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم يترقبون قرارها.

مظاهرات حاشدة أمام العدل الدولية قبل إصدار حكمها على إسرائيل

فيما شهد محيط العدل الدولية مظاهرة حاشدة من قبل مؤيدين لأهالي غزة وضد الحرب الحالية، قبل إصدار قرارها بخصوص الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفقا لوكالة "شهاب" الفلسطينية قبل قليل.