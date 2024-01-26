العدل الدولية: سنصدر قرارًا بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن أنها ستباشر اليوم بإصدار قرارها بشأن إمكانية فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب إفريقيا بأن الحرب الصهيونية على قطاع غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

وأضافت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة، القاضي جوان دونوغو، أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا.

ومن المقرر أن تعقد العدل الدولية جلستها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت جرينتش.

وفد فلسطين يصل لاهاى لحضور جلسة محكمة العدل الدولية

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن وفد دولة فلسطين سيصل إلى لاهاي، اليوم الجمعة، لحضور الجلسة التي ستعقدها محكمة العدل الدولية للنطق بحكمها بخصوص الطلب المقدم من جمهورية جنوب إفريقيا للمحكمة لفرض إجراءات احترازية ضمن إجراءاتها لمقاضاة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن وفدي دولة فلسطين وجنوب إفريقيا سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا فور الانتهاء من إجراءات قراءة القرار، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تقدير دولة فلسطين لمسارعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب إفريقيا بالطلب، إذ يعد ذلك مؤشرا واضحا على إدراك المحكمة الطبيعة القاهرة التي تحكم الوضع على أرض الواقع، مضيفة أن دولة فلسطين تغتنم الفرصة لتذكر المحكمة بأن الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم يترقبون قرارها.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن دولة فلسطين تجدد دعوتها لكافة الدول للانضمام إلى الجهد القانوني لجنوب إفريقيا، ولاحترام استقلالية محكمة العدل الدولية، وسيادة القانون الدولي، ورفعته في المساءلة على انتهاكاته.