رئيس وزراء فلسطين: نأمل أن تقرر العدل الدولية وقف العدوان على غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إننا نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية، غدًا إجراءً فوريًا بوقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

المجتمع الدولى فشل فى تطبيق القانون

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المجتمع الدولي فشل في تطبيق القانون الدولي وحمايته وتشريع منطق القوة العسكرية بديلًا للقانون والحلول السياسية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين، ويستهلك ذلك بمواقف وصيغ ومطالبات لا تجد آذانًا إسرائيلية مصغية.