الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عادل حمودة: حماس برعت فى حربها النفسية ضد الاحتلال.. وإشادات المحتجزين خير دليل

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن حركة حماس والمقاومة لعبت دورًا مهمًا في الحرب النفسية مع إسرائيل، مُشيرًا إلى إشادة المحتجزين بمعاملة عناصر المقاومة خلال احتجازهم.

وأضاف حمودة خلال  حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن يحي السنوار برع في الحرب النفسية وفي معاملة الأسرى والتعامل معهم، حتى أنهم اثناء خروجهم أشادوا بحماس وبالمعاملة الإنسانية التي جرت معهم، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى منعهم من الحديث لوسائل الإعلام.

 وأوضح أن تصريحات المحتجزين عقب الإفراج عنهم، أكبر دعاية للمقاومة وأكثر تأثيرًا نفسيًا، مؤكدًا أن حركة حماس برعت في وضع المجتمع الإسرائيلي في حرج شديد جدًا خلال الفيديوهات التي بثتها عن الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا: المجتمع الإسرائيلي اليوم منقسم.

القاهرة الإخبارية يحي السنوار الحرب النفسية المقاومة المجتمع الإسرائيلي

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