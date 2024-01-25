عادل حمودة: وثيقة حماس عن "طوفان الأقصى" ضعيفة جدًا

علّق الكاتب الصحفي عادل حمودة، على الوثيقة التي أصدرتها حركة حماس عن أحداث وهجوم السابع من أكتوبر 2023، والتي جاءت تحت عنوان “هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟”.

وقال عادل حمودة خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وثيقة حماس ضعيفة جدًا، لأنه بعد مرور 100 يوم من الحرب وكل هذا الدمار والخراب والجوع والتشرد والضربات والمؤامرات التي تحدث والتصريحات المتواجدة، لا يمكن البدء من أول السطر، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تحتوي عليها الوثيقة قليلة.

وأوضح “حمودة” أن حماس في وثيقتها تتحدث عن أن الاحتلال خلال 105 أعوام من بينهم 30 عامًا خاصًا بالانتداب البريطاني و75 عامًا تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الأمر الهام في الوثيقة حينما تحدثوا أنه منذ يناير 2000 وحتى سبتمبر 2023 قبل عميلة طوفان الأقصى، قام الاحتلال بقتل 11299 شهيدا من الفلسطينيين، وجرح 156768 آخرين.