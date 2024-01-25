الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: وثيقة حماس عن "طوفان الأقصى" ضعيفة جدًا

عادل حمودة
عادل حمودة

علّق الكاتب الصحفي عادل حمودة، على الوثيقة التي أصدرتها حركة حماس عن أحداث وهجوم السابع من أكتوبر 2023، والتي جاءت تحت عنوان “هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟”.

وقال عادل حمودة خلال  حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وثيقة حماس ضعيفة جدًا، لأنه بعد مرور 100 يوم من الحرب وكل هذا الدمار والخراب والجوع والتشرد والضربات والمؤامرات التي تحدث والتصريحات المتواجدة، لا يمكن البدء من أول السطر، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تحتوي عليها الوثيقة قليلة.

وأوضح “حمودة” أن حماس في وثيقتها تتحدث عن أن الاحتلال خلال 105 أعوام من بينهم 30 عامًا خاصًا بالانتداب البريطاني و75 عامًا تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الأمر الهام في الوثيقة حينما تحدثوا أنه منذ يناير 2000 وحتى سبتمبر 2023 قبل عميلة طوفان الأقصى، قام الاحتلال بقتل 11299 شهيدا من الفلسطينيين، وجرح 156768 آخرين.

القاهرة الإخبارية الوثيقة حركة حماس السابع من أكتوبر طوفان الأقصى

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية| شحنة أسلحة جديدة ضمن اتفاق عسكرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل

القاهرة الإخبارية| مظاهرة لعائلات المحتجزين تُغلق شارع أيالون فى تل أبيب

الخارجية الأمريكية: لا أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة بحق الفلسطينيين

"الصحة الفلسطينية" تعلن حصيلة ضحايا العداوان الإسرائيلى منذ 7 أكتوبر

القاهرة الإخبارية.. محققون روس: صاروخ زينيت أوكرانى وراء سقوط الطائرة العسكرية

القاهرة الإخبارية| سماع دوي انفجارات فى مدينة بلجورود الروسية

الفصائل الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون آليات وجنود الاحتلال فى خان يونس

كيف سلّط معرض الكتاب الضوء على الذكاء الاصطناعى؟.. خبير يوضح

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. خطة حكومية لتسريع دمج الاقتصاد غير الرسمى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. متحدث الوزراء للمواطنين: 4 مزايا يوفرها "صندوق الاستثمار في الذهب"

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة