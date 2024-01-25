القاهرة الإخبارية| مظاهرة لعائلات المحتجزين تُغلق شارع أيالون فى تل أبيب

أغلقت عائلات إسرائيلية، شارع أيالون في تل أبيب خلال مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة؛ وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية” نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

الاحتجاج على سياسة نتنياهو

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن متظاهرين إسرائيليين يغلقون عددًا من الشوارع في مدينة القدس احتجاجا على سياسة حكومة رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التعامل مع ملف المحتجزين في قطاع غزة.

كما أغلق نحو 10 آلاف متظاهر شارع أيالون في تل أبيب ويطالبون باستعادة المحتجزين في قطاع غزة