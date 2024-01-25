الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: ننتظر قرارًا إيجابيًا لـ"العدل الدولية" ضد جرائم الاحتلال غدًا

أعلن رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنه يأمل في صدور قرار إيجابي غدًا من محكمة العدل الدولية، بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه يجب تبني مواقف ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

"العدل الدولية" تصدر حكمها ضد إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنها ستصدر حكمها بشأن طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة الذي قدمته جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.