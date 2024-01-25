الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لجنة عراقية أمريكية لتقييم مستقبل التحالف الدولي ضد "داعش"

جريدة الدستور

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتشكيل لجنة ثنائية لتقييم مستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، أن الاتفاق بين بغداد وواشنطن يمهد لخفضٍ تدريجي لوجود مستشاري التحالف الدولي وإنهاء المهام العسكرية.

إنهاء مهمة التحالف في العراق

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق.

وقال "السوداني"، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، إن الشعب العراقي خرج منتصرًا على المحن التي واجهت البلاد طوال السنوات الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

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القاهرة الإخبارية العراق الولايات المتحدة لجنة ثنائية التحالف الدولى داعش

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