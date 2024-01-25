الخميس 25 يناير 2024
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أستاذ علوم سياسية: وعى الشعب إحدى الأدوات الهامة لمواجهة أنماط الحروب الجديدة

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية،

أكد  الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن قضية الوعي شديدة الأهمية، وهي إحدى الأدوات الهامة لمواجهة نمط جديد من الحروب يختلف عن الحروب التقليدية التي تعتمد على الجيوش النظامية.

تفاصيل النمط الجديد من الحروب

وأضاف بدرالدين، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النمط الجديد من الحروب يعتمد على الحرب النفسية والشائعات والأخبار المغلوطة والتشكيك في الأدوات التي تحدث، والتشكيك في القدرة الذاتية، مشيرًا إلى أن الهدف منها أن تتم الهزيمة من الداخل، والتي تسمى التآكل الذاتي.

الوعي هو خط الدفاع الأول والحصن الحصين ضد هذا النمط من الحروب

وأوضح أن الوعي هو خط الدفاع الأول والحصن الحصين ضد هذا النمط من الحروب، فكلما كان الشعب المصري على درجة من الوعي والشباب على درجة من الوعي، فإنه يمكن التغلب على هذه الصعوبات ومواجهة هذه التحديات والانتصار فيها.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى ما يمكن أن نطلق عليه رسالة أمل تتعلق بالمستقبل، بمعنى أن كل المصاعب إلى نهاية وتبقى مصر عزيزة قوية في أمن وسلام، منوهًا إلى أن هذا يرتبط بفكرة الوعي الذي يتواجد لدى الشعب المصري بجميع فئاته ووفقًا لفكرة الكل في واحد، أو ما يمكن أن نطلق عليه في المصطلحات السياسية بالتكامل القوي. 

اكسترا نيوز قضية الوعي نمط الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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